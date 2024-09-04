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4 Сентября , 13:09
Медийный коннект-клуб «Профи»

В Башкирии на журналистский конкурс «Профи & Профи» поступают первые заявки

На стартовавший в Башкирии журналистский конкурс медийного коннект-клуба «Профи» стали поступать первые заявки. Как сообщал ранее «Башинформ», конкурс «Профи & Профи: От первого лица» посвящен формированию положительного имиджа Башкирии.

Напомним, медийный коннект-клуб «Профи» — социальный проект центра креативных технологий «Медиапрофи» и информационного агентства «Башинформ». Проект для журналистов региона реализуется благодаря средствам Фонда грантов Главы Башкирии при поддержке Фонда грантов Главы РБ.

Главная задача проекта — обеспечить доступ к информации журналистам городских и районных СМИ. Также важно познакомить их с лидерами общественного мнения федерального и республиканского уровней, которые способны аргументированно и доступно объяснить, в чем заключаются преимущества Башкирии и что это может дать каждому жителю республики.

Для этого на сайте «Башинформа» создана уникальная онлайн-площадка. Именно здесь, на этой площадке, уже проводятся различные мастер-классы, пресс-конференции и круглые столы в режиме онлайн для журналистов городских и районных СМИ Башкирии. Среди спикеров — представители региональных и федеральных органов власти, известные медийные персоны и многие другие.

Благодаря коннект-клубу «Профи» сотрудники городских и районных газет имеют возможность участвовать во всех мастер-классах и пресс-конференциях в режиме онлайн, задавать свои вопросы спикерам. По итогам этих пресс-конференций они публикуют статьи на страницах своих изданий и, на их взгляд, самый лучший материал отправляют затем на конкурс «Профи & Профи: От первого лица».

Так, например, свой материал по итогам состоявшейся накануне в «Башинформе» пресс-конференции, посвященной республиканской акции «Рахмат-2024», отправила на конкурс редактор газеты «Туймазинский вестник» Оксана Максютова. Она в простой, доходчивой форме рассказала читателям газеты все подробности этой масштабной акции. Прочитать об этом можно здесь

«Жюри будет оценивать самые интересные, запоминающиеся и яркие публикации по итогам пресс-конференций по трем номинациям. Среди них — „Лучший аналитический материал“, „Лучшая новость“ и „Самый читаемый материал“», — сообщила ранее директор АНО Центр креативных технологий «Медиапрофи» Светлана Кускарбекова.

В каждой номинации конкурса выберут по три победителя. Приз — сертификат на недельную стажировку в «Башинформе» — ведущем информационном агентстве Башкирии.

Отметим, гранты Главы Республики Башкортостан, направленные на развитие гражданского общества в регионе, учреждены указом Радия Хабирова в 2019 году.

«У нас хорошо выстроена система грантовой поддержки. За последние пять лет институты гражданского общества получили такую поддержку почти на 1,5 млрд рублей. Наш некоммерческий сектор активно участвуют в конкурсах Фонда грантов Главы Башкортостана и Фонда президентских грантов», – заявил Радий Хабиров.

Автор:Галина Бахшиева
Теги:фсгорбрбсмигрантырбгрантырб
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