Башкирия поедет на VI фестиваль РГО в парке «Зарядье»

Башкирия примет участие в VI фестивале Русского географического общества в парке «Зарядье» в Москве, который состоится в 2025 году. Глава Башкирии подписал распоряжение по подготовке и организации экспозиции республики. Документом утверждается состав рабочей группы, а правительству поручается определить источники финансирования.

В рабочую группу вошли руководитель администрации Главы РБ Максим Забелин, его первый заместитель Азат Бадранов, главы минфина, минтуризма и минкульта Светлана Малинская, Зухра Гордиенко и Амина Шафикова, замруководителя агентства по печати и СМИ РБ Елена Арямнова и другие ответственные лица.

Предыдущий, V фестиваль РГО прошёл в августе 2022 года. Как сообщал Башинформ, на нём республика успешно представила свой туристический потенциал, проведя 9-часовую концерт-презентация с участием 150 артистов. По мнению организаторов, это была самая масштабная культурно-просветительская программа фестиваля.