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3 Сентября , 17:20

В Уфе состоялся форум татарской молодежи «Чудо знаний»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня в Уфе, в конгресс-холе «Торатау» прошел молодежный форум татарской культуры «Чудо знаний» («Белем могҗизалары»). На мероприятии были представлены 52 района республики. Как отметил депутат Госсобрания — Курултая, председатель исполкома Конгресса татар Башкирии Загир Хакимов, главная задача форума — объединение молодежи, укрепление взаимоотношений различных общественных организаций.

На открытии форума председатель Государственного комитета республики по делам молодежи Вито Сабиров сказал, что на мероприятии будут выработаны инструменты и социальные проекты, которые сделают нашу республику еще развитее и молодежнее.

— Конечно, не могу не отметить тот вызов, который ставит наша текущая действительность, когда идеологическая враждебная пропаганда ряда западных стран создает угрозы для молодежи, подрастающего поколения. Сегодня нам очень важно объединяться, вместе противостоять этим процессам, защищать наш государственный суверенитет, поддерживать бойцов СВО, — отметил Вито Сабиров.

В рамках форума теме консолидации молодежи были посвящены панельные дискуссии «Гражданин», «О возможностях для самореализации молодежи Республики Башкортостан». По мнению участников, программа форума очень актуальная и насыщенная. В частности, молодой фермер из Бижбулякского района Газиз Сираев высоко оценил мастер-классы «Основы разработки проекта» и «Современные медиатренды».

— У нас в Бижбулякском районе очень активная молодежь, мы проводим сабантуи, мероприятия, направленные на сохранение татарского языка и культуры. Я также оказываю спонсорскую помощь. С радостью поделился опытом, — сообщил участник форума Газиз Сираев.

Автор: Гульдар Хужабирганова.

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