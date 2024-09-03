В историческом центре Уфы пройдет массовое отключение электричества

ЦУС ПО УГЭС Уфы сообщает об отключении электричества 4 сентября с 09:00 до 19:00.

В связи с этим под отключение электроэнергии попадают: ул. Судоремонтная, 8а-32, 5-17,

ул. Ахметова, 287, 287 а/3, 289, 291/1, 291 к1, 293, Ул. Ирендык, 4, 4/1, ул. Союзная, 29а -50, 33 к1, 37б,

ул. Рычкова, 8, 10.

Также с 13:00 до 17:00 4 сентября под отключение электроэнергии попадают: ул. Аральская 47-59, 48-64, ул. Султанова 30-36, 47-59а, 28а, ул. Нуриманова 23-27, 38-44, ул. Красина, 13, 26-50, ул. Чернышевского, 17-41, 24, 25, 26, 53, ул. Госпитальная, 21 по 25, ул. Зенцова, 53, ул. Ключевская, 23, 28, 28а.