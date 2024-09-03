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3 Сентября , 13:38

В Башкирии торговых киосков в три раза больше нормы

Яндекс. Карты
Фото:Яндекс. Карты

В Башкирии функционируют 7,55 тысячи торговых киосков и павильонов. Их число выросло на 15% за последние три года (с 6,56 тыс. в 2021), сообщил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев на оперативном совещании правительства.

Он отметил, что такое количество нестационарных торговых объектов выше принятого минимума: на 1 июля 2024 года в регионе 7548 НТО, что превышает установленное значение в три раза.

«В целом по республике этот показатель выполняется на 77% и составляет 17 объектов на 10 тысяч населения, при этом федеральный норматив установлен на уровне 6 объектов на 10 тысяч населения», – сказал министр.

Ведомство решает задачу довести обеспеченность населения НТО до планового значения в 24 объекта на 10 тысяч населения. «Отдельные муниципалитеты уже достигли этого значения (это Архангельский, Белорецкий, Бирский, Дюртюлинский, Кигинский, Нуримановский, Туймазинский, Уфимский, Хайбуллинский районы, г. Агидель, ЗАТО Межгорье, Нефтекамск, Салават, Сибай)», — сообщил глава минторговли.

Алексей Гусев предложил развивать сферу модульных АЗС и приравнять их к НТО. Это должно способствовать достижению плановых показателей, отметил он.

«В текущем году мы вышли с инициативой отнесения к НТО модульных электро-топливных автозаправочных станций. Данный формат АЗС включает в себя бензиновые и дизельные колонки, а также зарядные станции для электротранспорта. Соответствующий проект постановления подготовлен и проходит необходимые процедуры согласования.

Масштабная реализация проектов по созданию модульных АЗС позволит увеличить конкуренцию за счет более низкой цены топлива. Это будет способствовать развитию рынка розничной торговли топливом и улучшению качества предоставляемых услуг. Более лояльная ценовая политика позволит снизить социальную напряженность в обществе, а увеличение конкуренции между АЗС будет стимулировать их к повышению уровня сервиса и внедрению новых технологий», — пояснил министр торговли и услуг Башкирии.

Автор:Элина Ахметова
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