В Башкирии продолжается благоустройство горняцкого поселка Бурибай

Кроме того, установлены скамейки с урнами для мусора. Теперь жители и гости Бурибая могут с комфортом отдохнуть во время прогулок.

Благодаря программе благоустройства Бурибая, которую комбинат реализует уже второй год в рамках социального партнерства, улицы сельского поселения стали гораздо красивее и уютнее. Также силами ГОКа было проведено освещение двух улиц, что сделало их удобными и более безопасными.

– Приятно видеть, как преображается наш родной Бурибай. Эти позитивные изменения радуют не только местных жителей – гости тоже отмечают, как он с каждым днем становится все краше и уютнее, – говорит глава администрации сельского поселения Бурибаевский сельсовет Евгения Волошина.

Чтобы жители села могли получать необходимую медицинскую помощь в комфортных условиях, Бурибаевский ГОК установил в кабинетах врачебной амбулатории 9 кондиционеров, которые работают и на охлаждение, и на обогрев воздуха.

– Установка кондиционеров позволит нам вести прием пациентов в более благоприятных условиях, что, в свою очередь, повысит эффективность нашей работы и уровень обслуживания, – говорят врачи и благодарят руководство и коллектив ГОКа за постоянную поддержку системы здравоохранения района.