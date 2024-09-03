Новости Башкортостана и Уфы
88.61
-1.39
97.81
-1.45
73.3
-0.37
12+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
3 Сентября , 12:23

В Башкирии продолжается благоустройство горняцкого поселка Бурибай

В поселке Бурибай заметно преобразилась центральная улица. Здесь появились новые ограждения, в том числе металлические с элементами декора, которые придали единый вид общему облику населенного пункта.

Кроме того, установлены скамейки с урнами для мусора. Теперь жители и гости Бурибая могут с комфортом отдохнуть во время прогулок.

Благодаря программе благоустройства Бурибая, которую комбинат реализует уже второй год в рамках социального партнерства, улицы сельского поселения стали гораздо красивее и уютнее.  Также силами ГОКа было проведено освещение двух улиц, что сделало их удобными и более безопасными. 

– Приятно видеть, как преображается наш родной Бурибай. Эти позитивные изменения радуют не только местных жителей – гости тоже отмечают, как он с каждым днем становится все краше и уютнее, – говорит глава администрации сельского поселения Бурибаевский сельсовет Евгения Волошина.

Чтобы жители села могли получать необходимую медицинскую помощь в комфортных условиях, Бурибаевский ГОК установил в кабинетах врачебной амбулатории 9 кондиционеров, которые работают и на охлаждение, и на обогрев воздуха.

– Установка кондиционеров позволит нам вести прием пациентов в более благоприятных условиях, что, в свою очередь, повысит эффективность нашей работы и уровень обслуживания, – говорят врачи и благодарят руководство и коллектив ГОКа за постоянную поддержку системы здравоохранения района.

Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru