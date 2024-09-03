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3 Сентября , 18:17

В Башкирии акция «Помоги собраться в школу» завершилась очередным рекордом

пресс-служба минтруда РБ
Фото:пресс-служба минтруда РБ

В Башкирии благотворительную поддержку получил 10241 ребенок из 7049 семей. В их число вошли также 1246 детей из 722 семей участников СВО.

Общая сумма помощи составила почти 14 млн - 13 907 567 рублей. Всего участниками акции стали более 300 неравнодушных жителей нашей республики и 1143 юрлиц, сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

- Особая забота для нас – это образование. Важно, чтобы нашим детям в каждой школе – и в сельской глубинке, и в городских новостройках – были созданы все условия для качественного обучения и воспитания, - отмечал Глава Башкирии.

Также Радий Хабиров подчеркивал, что для военнослужащих, которые сегодня защищают нашу Родину, важно знать, что республика готова окружить заботой их семьи, подставить плечо родным и близким.

С июля по август сбор школьных принадлежностей проходил на базе межрайонных центров «Семья» и их отделений в городах и районах республики.

Вся поступившая благотворительная помощь традиционно направлена малообеспеченным, многодетным, неполным семьям, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.

Любой желающий мог оказать помощь в виде канцелярских товаров, письменных принадлежностей, тетрадей, наборов для детского творчества, портфелей, школьной формы, учебников, художественной литературы.

Выражаю сердечную благодарность всем жителям, организациям и предприятиям республики, принявшим участие в 14-й республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» за особое внимание к судьбам семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации! 

Автор:Лейла Аралбаева
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