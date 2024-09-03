Один из микрорайонов Уфы останется без света

4-5 сентября с 10.00 до 18.00 в связи с ремонтными работами будет прекращена подача электроэнергии в Жилино.
Как сообщает администрация Октябрьского района Уфы, отключение будет на следующих улицах:
- ул. Апельсиновый переулок,
- ул. Изумрудная,
- ул. Хуторская,
- ул. Степная,
- ул. Семейная,
- ул. Манежная,
- ул. Генеральская,
- ул. Фронтовиков,
- ул. Малая Садовая,
- пер. Широкий,
- пер. Ветеранов,
- пер. Дальний,
- пер. Армейский,
- пер. Вересковый,
- пер. Офицерский,
- ул. Кружевная,
- Квартал 17, 12, 10, 1,
- пер. Малый Садовый,
- пер. Малый Строительный,
- ул. Агдама Валеева,
- пер. Ветеранов,
- пер. Фронтовиков,
- пер. Широкий,
- ул. Привольная.
Отключение также коснется СНТ «Солнышко» и ДНТ «Солнышко».