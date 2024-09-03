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3 Сентября , 22:05

Один из микрорайонов Уфы останется без света

4-5 сентября с 10.00 до 18.00 в связи с ремонтными работами будет прекращена подача электроэнергии в Жилино. 

Как сообщает администрация Октябрьского района Уфы, отключение будет на следующих улицах:

  • ул. Апельсиновый переулок,
  • ул. Изумрудная,
  • ул. Хуторская,
  • ул. Степная,
  • ул. Семейная,
  • ул. Манежная,
  • ул. Генеральская,
  • ул. Фронтовиков,
  • ул. Малая Садовая,
  • пер. Широкий,
  • пер. Ветеранов,
  • пер. Дальний,
  • пер. Армейский,
  • пер. Вересковый,
  • пер. Офицерский,
  • ул. Кружевная,
  • Квартал 17, 12, 10, 1,
  • пер. Малый Садовый,
  • пер. Малый Строительный,
  • ул. Агдама Валеева,
  • пер. Ветеранов,
  • пер. Фронтовиков,
  • пер. Широкий,
  • ул. Привольная. 

 Отключение также коснется СНТ «Солнышко» и ДНТ «Солнышко».

Автор:Рустем Сагитов
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