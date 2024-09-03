Один из микрорайонов Уфы останется без света

4-5 сентября с 10.00 до 18.00 в связи с ремонтными работами будет прекращена подача электроэнергии в Жилино.

Как сообщает администрация Октябрьского района Уфы, отключение будет на следующих улицах:

ул. Апельсиновый переулок,

ул. Изумрудная,

ул. Хуторская,

ул. Степная,

ул. Семейная,

ул. Манежная,

ул. Генеральская,

ул. Фронтовиков,

ул. Малая Садовая,

пер. Широкий,

пер. Ветеранов,

пер. Дальний,

пер. Армейский,

пер. Вересковый,

пер. Офицерский,

ул. Кружевная,

Квартал 17, 12, 10, 1,

пер. Малый Садовый,

пер. Малый Строительный,

ул. Агдама Валеева,

пер. Ветеранов,

пер. Фронтовиков,

пер. Широкий,

ул. Привольная.

Отключение также коснется СНТ «Солнышко» и ДНТ «Солнышко».