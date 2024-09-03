Башкирию окутает густой туман

В Башкирии 4 сентября прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. По данным регионального МЧС, местами по республике ожидаются грозы, ночью и утром на отдельных участках автодорог туман с видимостью 500 м и менее. Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +7, +12°, по юго-востоку до +2°, днем +18, +23°.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что жители Башкирии могут наблюдать за Меркурием под Луной.