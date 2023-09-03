В Башкирии после капитального ремонта открылась школа имени Героя России Рафика Ихсанова

1 сентября в селе Нижнее Аврюзово Альшеевского района состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Местная школа после капитального ремонта вновь готова принять учеников. В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Башкортостану Алексей Касьянов, Герой России Рафик Ихсанов, вице – премьер правительства, министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов, глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин, представители общественных организаций.

Второе рождение нижнеаврюзовская школа получила благодаря федеральной программе модернизации школьных систем образования, которая включает в себя не только обновление инфраструктуры, но и подготовку и повышение квалификации учителей по всей стране. Поздравляя жителей района с Днем знаний, Алексей Касьянов подчеркнул, что Башкортостан сегодня занимает второе место в России по числу ремонтируемых школ.

«Мы видим, как меняются к лучшему не только условия обучения, но и само содержание образовательных программ. По числу ремонтируемых школ Башкортостан занимает второе место в России. Сегодня мы стали свидетелями отличного события: после большой реконструкции вновь распахнула свои двери сельская школа. Она стала комфортнее и уютнее. Уверен, процесс обучения будет проходить легко и интересно».

Гости праздника оценили качество ремонта, стоимость которого составила более 70 миллионов рублей. Территорию перед школой заасфальтировали, сделали просторную спортивную площадку, установили ограждения по всему периметру. Школу оформили в современном стиле, с учетом мнения родителей и детей. В здании заменили инженерные коммуникации, окна. Классы оборудовали техникой и мебелью, обновили медицинский кабинет, актовый и спортивные залы, столовую. Капитальным ремонтом школы занималась стерлитамакская компания «УралСтройГрупп», которая уже имеет большой опыт реконструкции и модернизации образовательных учреждений.

«Каждая школа для нас - это своего рода испытание, но вместе с тем и приятная работа. В нее наши сотрудники вкладывают всю душу и свои лучшие профессиональные качества. Когда ремонтируешь храм знаний, ты получаешь удовольствие от своей работы. Приятно, что гости праздника высоко оценили проведенный нами капремонт. Особую гордость испытывали от того, что мы приводили в порядок именную школу, которая носит имя Героя России Рафика Ихсанова. Самая главная благодарность - видеть счастливые глаза детей, которые первого сентября вошли в совершенно новое здание школы и сели за новые парты. Мы понимали, что работаем в рамках программы, инициированной президентом нашей страны Владимиром Путиным, и, конечно, мы не могли не исполнить взятые на себя обязательства и подвести республику. Теперь в школе будет комфортно и уютно работать учителям, а школьникам остается только пожелать новых знаний и учиться на отлично», - отметил руководитель компании «УралСтройгрупп» Ратмир Фахреев.

В 2020 году школе было присвоено имя Героя России Рафика Ихсанова, уроженца села Нижнее Аврюзово Альшеевского района. Выпускник Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков и академии Военно-воздушных сил им. Ю. А. Гагарина, он служил в Афганистане, на Северном Кавказе, участвовал в обеих чеченских кампаниях.

При высадке воздушного тактического десанта в Чеченской республике один из ведомых вертолетов был сбит. Вертолёт загорелся в воздухе. Рафик Рашитович дал команду экипажу на прыжок. После приземления экипаж с парашютами за две минуты был эвакуирован под самым носом у боевиков.

Звание Героя России присвоено Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе.

Алексей Касьянов и Рафик Ихсанов в разговоре с педагогами отметили особенную роль нравственного и патриотического воспитания школьников. «На вас лежит огромная ответственность - выучить и воспитать сильных, здоровых, верных своей стране ребят. Сохраняя лучшие традиции советской и российской школы, вы сохраняете духовное единство нашего государства».

День знаний в селе Нижнее Аврюзово отметили концертом деятелей культуры района, а уже завтра за парты школы сядут 119 ребят.

В Башкортостане в этом году по президентской программе было отремонтировано 77 школ.

«Для нас 1 сентября – это важный этап. В этом году особенно волновались из-за того, что в ремонте находилось 77 школ. Это огромный объём работ, и нам необходимо было успеть завершить его к началу учебного года. Сегодня в республике полмиллиона детей пошли в школы. Мы должны были создать для них все условия: подготовить учебные классы и кабинеты, организовать работу школьных столовых, А ребятам я желаю отличных знаний, хорошей учёбы. Вообще, пора молодости – это замечательное время, когда каждый день можно что-то делать лучше для себя и своей страны», - отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров.