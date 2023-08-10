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Общество
10 Августа , 07:06

Запуск цифрового рубля, уборка масличных, праздник спорта: новости России и Башкирии к 10 августа

В Башкирии на 9 августа скошено 10,5 тыс. гектаров масличных культур и намолочено 6,8 тыс. тонн маслосемян, рассказали в региональном минсельхозе. К уборке культур приступили аграрии 21-го района республики. Лидером среди муниципалитетов является Чекмагушевский район, обмолотивший более 2 тыс. га площадей. Сейчас идет уборка горчицы (намолочено 4,4 тыс. т), рапса (2,4 тыс. т) и льна (20 т), а жатву подсолнечника специалисты начнут осенью. По данным ведомства, средняя урожайность масличных по Башкирии составляет 9,8 центнера с гектара.

С 15 августа Центробанк России начнет тестировать реальные операции с цифровыми рублями для физических и юридических лиц, сообщает ТАСС. Отмечается, что клиенты всех 13 банков-участников пилотного проекта смогут через некоторое время подать заявку на процедуры. По информации первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, тестироваться будут открытие кошельков в цифровых рублях, переводы виртуальной валюты между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях. Ранее были установлены тарифы и логотип цифрового рубля.

На территории Белорецкого района Башкирии 11–13 августа пройдет международный спортивный фестиваль «Малидак», информирует глава муниципалитета Андрей Иванюта в своем телеграме. В рамках события состоятся чемпионаты Приволжского и Уральского федеральных округов, республики по альпинизму, скайраннинг-марафоны, Кубок Башкортостана по альпинизму и скайраннинг-гонка. А для участников горных забегов организаторы приготовили 10 трасс по хребтам и вершинам Южного Урала как начального, так и профессионального уровня. Кроме того, гостей ждут соревнования по скандинавской ходьбе, семейный поход на Малиновую гору, мастер-классы, концерт и салют.

В парке «Волна» Уфы поселились дикие утки. Как рассказал руководитель администрации Ленинского района столицы Башкирии Олег Котов, популярное место отдыха жителей и гостей города облюбовала пара птиц. Он пояснил, что пернатым очень комфортно в этих условиях.

«Башавтотранс» передает, что с 14 августа изменится расписание маршрута пригородного сообщения № 115 «Учалы — Москово». Теперь автобус будет покидать Учалы в 16.00, а отправляться из Москово — в 7.30. Периодичность движения — понедельник, вторник, среда, пятница и суббота.

Подробнее об этих и других событиях читайте на сайте «Башинформа».

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