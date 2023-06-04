Новости Башкортостана и Уфы
80.88
0
87.1
0
76.24
+1.96
27+ °C
Облачно
Год педагога и наставника
Все новости
Общество
Сегодня, 11:55
Центр управления Республикой Башкортостан

«Повод гордиться»: как стоматолог из Башкирии спасла девочку на борту самолета «Анталья — Москва»

сайт стоматологической поликлиники №2 Уфы
Фото:сайт стоматологической поликлиники №2 Уфы

В октябре 2021-го года на борту самолета, летевшего из Турции в Москву, едва не случилась ужасная трагедия — через два часа в воздухе стало плохо маленькой девочке Алине. У ребенка поднялась температура и случился приступ, после чего она потеряла сознание: запал язык, остановилось дыхание, начались судороги. Еще немного — и перестало бы биться сердце…

К счастью, на том же рейсе находилась уфимский врач Гузелия Валеева, которая возвращалась в Башкирию после отпуска в Анталье. Заведующая лечебно-профилактическим отделением № 2 стоматологической поликлиники № 2 столицы незамедлительно пришла на помощь перепуганной маме, ведь терять нельзя было ни секунды. Медик сделала малышке непрямой массаж сердца и реанимировала методом «рот в рот», пытаясь вытащить язык всеми доступными средствами. На какое-то время Алина пришла в себя, однако вскоре приступ повторился.

«Минут через 10 мы положили ее на ровную поверхность, меняли положение. Снова начались судороги и посинение. Вместе с матерью делали все возможное для спасения девочки. В моей врачебной практике бывают случаи, когда мы спасаем жизнь человека — идет реакция на анестезию и другие манипуляции. Но, конечно, не в самолете, где нет инструментов и персонала», — вспоминала Гузелия Валеева.

Проведя необходимые процедуры повторно, специалисту удалось нормализовать состояние ребенка. Окончательно она пришла в сознание только после того, как рейс экстренно приземлился в аэропорту Ростова. Здесь уже ждал реанимобиль, доставивший пациентку в одну из больниц города. Благодаря грамотным действиям стоматолога, к тому моменту жизнь Алины была вне опасности.

Сама Гузелия Валеева свой поступок подвигом не считает — по словам героини, это просто было ее профессиональным долгом. Наверное, сработал и материнский инстинкт, ведь она сама воспитывает двойняшек.

«Если я сумела помочь ребенку в критической ситуации, значит, живу не зря», — рассказывала стоматолог-терапевт в интервью совместному проекту ЦУР Башкирии и телеканала БСТ «Повод гордиться».

Указом Главы республики Радия Хабирова Гузелия Валеева была награждена орденом генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Год педагога и наставника
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика