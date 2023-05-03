В День поминовения и почитания, который состоится 6 мая, до кладбищ Уфы запустят дополнительные автобусы. Об этом «Башинформу» рассказали в администрации Калининского района столицы.

Маршруты будут доступны пассажирам с 8.00 до 20.00. Так, автобусы № 15 «ДК УМПО — поселок Тимашево» планируют ездить с интервалом в 15-30 минут, № 30 «ТСК „Пушкинский“ — СТО» и 30к «ТЦ „Башкортостан“ — СТО» — 8-9 минут.

Ранее стало известно, что в 2022-м году кладбища своих родных и близких навестили более 150 тысяч жителей Башкирии.