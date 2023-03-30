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Сегодня, 23:47

Ратмир Мавлиев анонсировал большое преобразование набережной Белой в Уфе

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

В Уфе на набережной Белой планируется строительство парка аттракционов, который должен разместиться рядом с бассейном «Юность», академия «Дом ракетки», где будут размещены крытые и открытые теннисные корты, а также несколько открытых баскетбольных площадок. О планах администрации Уфы информагентству «Башинформ» стало известно по результатам выездного совещания «Инвестиционный час», который провёл мэр столицы Ратмир Мавлиев.

Ратмир Мавлиев отметил, что набережной требуется активности и он поддержал предложенные проекты.

«Есть предложения по строительству спортивных, банных и оздоровительных комплексов. Хочу отметить, что они должны реализовываться в одной концепции, чтобы было одно интересное архитектурное решение, — сказал Ратмир Мавлиев. — Мы должны позаботиться о том, как это будет выглядеть со стороны, чтобы потом нашим детям не было стыдно за наши решения. Набережную постепенно будем наполнять, понимание есть, куда и как двигаться».

администрация Уфы
администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

«Есть ряд интересных проектов. Это строительство культурного центра „Кухни мира“, создание термального комплекса, скоростного спуска „Троллей“, а также размещение открытых спортивных площадок и аттракционов. В будущем набережная должна стать точкой притяжения в любое время года», — добавил мэр Уфы в своём телегпам-канале.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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