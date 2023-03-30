Ратмир Мавлиев анонсировал большое преобразование набережной Белой в Уфе

В Уфе на набережной Белой планируется строительство парка аттракционов, который должен разместиться рядом с бассейном «Юность», академия «Дом ракетки», где будут размещены крытые и открытые теннисные корты, а также несколько открытых баскетбольных площадок. О планах администрации Уфы информагентству «Башинформ» стало известно по результатам выездного совещания «Инвестиционный час», который провёл мэр столицы Ратмир Мавлиев.

Ратмир Мавлиев отметил, что набережной требуется активности и он поддержал предложенные проекты.

«Есть предложения по строительству спортивных, банных и оздоровительных комплексов. Хочу отметить, что они должны реализовываться в одной концепции, чтобы было одно интересное архитектурное решение, — сказал Ратмир Мавлиев. — Мы должны позаботиться о том, как это будет выглядеть со стороны, чтобы потом нашим детям не было стыдно за наши решения. Набережную постепенно будем наполнять, понимание есть, куда и как двигаться».