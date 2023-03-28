Новости Башкортостана и Уфы
76.57
+0.12
82.29
-0.1
78.72
+0.6
7+ °C
Дождь
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 09:30

Минсельхоз РБ и компания Ростсельмаш подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и ведущий отечественный производитель сельскохозяйственной техники Ростсельмаш подписали Соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось в Уфе в рамках Агрофорума-2023.

Как прокомментировали в компании, документ дает возможность упростить бюрократические процедуры и сделать дальнейшее взаимодействие с аграриями республики более результативным.

Напомним, парк зерноуборочных комбайнов в регионе планируется увеличить в 2,5 раза. Об этом сообщал заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов в ходе первой в 2023 году зональной агрономической конференции, прошедшей в Аургазинском районе.

О важности инвестиций в технику министр сельского хозяйства говорил и в 2022 году, когда аграрии республики достигли рекордных показателей. Тогда, впервые с 1980-х годов, урожай зерновых и зернобобовых культур в Башкортостане составил 5 млн тонн.

«Идёт масштабная технологическая модернизация. За пять лет мы закупили более 15 тысяч единиц техники на 42 млрд рублей. Сумма гигантская, такого не было никогда. У нас на полях работает новая современная уборочная техника – она оснащена спутниковыми приборами учета, когда фермер видит, сколько прошел конкретный комбайн, сколько топлива сжег и какую территорию убрал»,
подчеркнул Ильшат Фазрахманов.

Такую возможность дает установленная на технику платформа РСМ Агротроник от Ростсельмаш. Производитель с 94-летней историей ежегодно участвует в агрофорумах, проводимых на территории республики. В этом году компания совместно с официальным дилером в Башкирии «Акрос РБ» продемонстрировали инновационные сельскохозяйственные модели техники и последние цифровые разработки.

«Сегодня на выставке мы представили наш легендарный трактор Ростсельмаш 2400 с повышенной гидравликой, высокой производительностью и мощностью двигателя. Также представлены кормоуборочный комбайн F 2650, зерноуборочный комбайн Т500 и NOVA»,
рассказал Инзель Гарипов, коммерческий директор ООО «Акрос РБ».

В рамках выставки участники смогли получить консультацию специалистов компании, узнать о технических характеристиках агромашин и новых финансовых программах и бонусах, которые предоставляются аграриям от Ростсельмаш.

«С компанией «Акрос РБ» работаем очень давно. Ежегодно посещаем агровыставки, узнаем о новинках, делимся опытом и общаемся с коллегами, - рассказывает Сергей Старцев, многолетний партнер компании в Республике Башкортостан. – Что касается опыта работы с техникой, то цифры говорят сами за себя. Более шести лет в нашем автопарке несколько единиц агромашин Ростсельмаш: комбайн ACROS 550, ACROS 595 Plus, а также трактор Ростсельмаш 2375. Для нас важно, что в тракторе есть и навигация, и автоуправление, благодаря чему мы организовали круглосуточную работу на посеве. Такая система показала отличные результаты: мы избежали потерь и простоев, и в разы увеличили объемы производства».
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика