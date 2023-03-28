Минсельхоз РБ и компания Ростсельмаш подписали соглашение о сотрудничестве

Как прокомментировали в компании, документ дает возможность упростить бюрократические процедуры и сделать дальнейшее взаимодействие с аграриями республики более результативным.

Напомним, парк зерноуборочных комбайнов в регионе планируется увеличить в 2,5 раза. Об этом сообщал заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов в ходе первой в 2023 году зональной агрономической конференции, прошедшей в Аургазинском районе.

О важности инвестиций в технику министр сельского хозяйства говорил и в 2022 году, когда аграрии республики достигли рекордных показателей. Тогда, впервые с 1980-х годов, урожай зерновых и зернобобовых культур в Башкортостане составил 5 млн тонн.