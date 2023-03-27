В Уфе спасатели помогли пожилой женщине - ее палец застрял в блендере

В Уфе 26 марта сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты города оказали помощь 74-летней уфимке. Пенсионерка решила помыть блендер после готовки пищи, но перед тем, как очистить насадку агрегата от остатков продуктов, забыла отключить его от электросети. В какой-то момент женщина случайно нажала на кнопку, и блендер включился. В итоге палец уфимки застрял в устройстве.

«Самостоятельно вытащить его не представлялось возможным, и дочь пенсионерки вызвала спасателей. Прибывшие сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы при помощи гидравлического инструмента аккуратно освободили поврежденный палец и передали пострадавшую бригаде скорой помощи. Медики доставили женщину в лечебное учреждение для обследования», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе УГЗ по Уфе.