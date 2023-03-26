В Уфе женщина осталась без BMW из-за скопившихся штрафов на 1 млн рублей

Сотрудники ГИБДД задержали очередного неплательщика штрафов. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, накануне на улице Сочинской инспекторы ДПС остановили «БМВ 528», под управлением 29-летней жительницы Уфимского района.

Во время проверки документов федеральная информационная база госавтоинспекции показала у владелицы автомобиля наличие задолженности на общую сумму более одного миллиона рублей, из них за нарушения ПДД на 55 тысяч рублей.

Автомобиль поместили на штрафстоянку, а материалы передали в службу судебных приставов.