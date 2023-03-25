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Сегодня, 12:18

Радий Хабиров ознакомился с инициативами проекта «Атайсал» в Аскинском районе Башкирии

пресс-служба администрации Главы Башкирии
Фото:пресс-служба администрации Главы Башкирии

Во время рабочей поездки в Аскинский район Глава Башкортостана Радий Хабиров 24 марта ознакомился с примерами поддержки Аскинского района в рамках проекта «Атайсал». Выходцы из муниципалитета охотно оказывают помощь малой родине и своим землякам.

В числе реализованных социальных инициатив — помощь участникам специальной военной операции и их семьям, благоустройство территорий, уход за родниками, организация крупных культурных и спортивных мероприятий.

Рядом с домом культуры руководитель региона проинспектировал ход благоустройства «Парка семейного отдыха». Сдать объект планируют в июле 2023 года.

В числе запланированных работ — формирование искусственного ландшафта, установка малых архитектурных форм, обновление пешеходных дорожек, монтаж систем видеонаблюдения и озеленение территории. Для завершения проекта нужно благоустроить набережную и организовать пешеходную зону для прогулок.

Автор:Азат Гиззатуллин
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