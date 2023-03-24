В выходные в Башкирии потеплеет до +13°

По информации Башгидрометцентра, в выходные и в начале следующей недели в Башкирии значительно потеплеет.

25 марта ночью без существенных осадков, днем по республике небольшой дождь, по северу до умеренного. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5°, при прояснениях до -5°, днем +4, +9°.

26 марта ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -1, +4°, днем +8, +13°.

27 марта без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +1, +6°, днем +9, +14°.