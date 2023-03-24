В Уфе на дорогах началась борьба с грязью и пылью

Не успеет полностью сойти снег, как в городах начинает превалировать другая проблема — грязь и пыль. За прошедшие сутки с улиц Уфы вывезено более 179 кубометров мусора и почти 248 «кубов» смёта, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В ходе объездов вижу, где в районах ситуация лучше. Но этот мусор, который из снега вылезает, никто нам не привез из других городов, это всё результаты нашей с вами жизнедеятельности и убирать мы этот мусор тоже будем вместе», — говорил на оперативном совещании в понедельник градоначальник Ратмир Мавлиев.

Сегодня уфимские улицы чистят и с помощью машин, и вручную. На уборке города заняты 300 единиц коммунальной техники, 389 дорожных рабочих, 887 дворников.

Возле бордюров и обочин работают подметально-уборочные и вакуумные машины, тротуары очищает малогабаритная техника со щеткой. На труднодоступных участках, газонах, остановках общественного транспорта подбор мусора ведется вручную.