В школах Башкирии откроют 30 стоматологических кабинетов

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на пресс-конференции «Башинформа», посвященной форуму «Взлетай», рассказал о том, что в республике в 2023 году откроют 30 новых стоматологических кабинетов.

Как отметил руководитель ведомства, средства на эти цели выделены по поручению Главы региона Радия Хабирова. Данная программа охватит учебные заведения, рассчитанные на 500 ребят и больше.

Ранее подобные кабинеты, где производится санация полости рта, открылись во всех школах от 800+ учеников. В дальнейшем инициативу по необходимости распространят на образовательные учреждения численностью 300 обучающихся и выше, добавил Айбулат Хажин.