В Башкирии из жизни ушел ветеран Великой Отечественной войны Вадим Фадичев

В Стерлитамаке в последний путь проводят 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Вадима Фадичева. Информацию агентству «Башинформ» подтвердили в пресс-службе администрации города.

Вадим Тимофеевич Фадичев с 1944 по 1951 год служил в Советской Армии. Он был моряком-электриком десантного судна в составе Тихоокеанского военного флота. В августе-сентябре 1945 года участвовал в Советско-японской войне. Награждён медалью «За победу над Японией». После возвращения домой, более 30 лет своей жизни отдал предприятию «Сода».