Радий Хабиров навестил маму бывшего главы Аскинского района Ришата Дихина

Сегодня в селе Урмиязы Радий Хабиров навестил маму Ришата Дихина, возглавлявшего Аскинский район с февраля 2019 года по март 2021 года и, к сожалению, рано ушедшего из жизни из-за болезни. Во время общения с Розалией Накиповной Глава республики поинтересовался ее здоровьем, бытовыми условиями, часто ли она видится с внуками.

«С возрастом, конечно, бывают проблемы со здоровьем, но спасибо районной администрации, всегда интересуются о моем самочувствии. Недавно отдохнула в санатории «Танып». С сыновьями Ришата, конечно, я не часто встречаюсь, они с мамой живут в Уфе, но каждый их приезд для меня большое счастье. Ко мне часто приезжает помогать моя дочь, соседи всегда готовы прийти поддержать. Вам, Радий Фаритович, большое спасибо, что помните и не забываете о моем сыне, очень радостно для меня, что вы лично приехали ко мне. Огромная вам благодарность за это», - сказала Розалия Накиповна.

Ришат Дихин родился 27 июня 1987 года в с. Урмиязы Аскинского района. Здесь прошли его детство и юность. В феврале 2019 года был назначен главой администрации Аскинского района. 27 марта 2021 года, на 34-м году жизни, после болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, перестало биться его сердце.

Его земляки отмечают, что, где бы ни трудился Ришат Маратович, всегда отдавался работе всецело, зачастую не считаясь с личным временем. Всё, чем он занимался, старался делать на совесть, досконально продумывая до мелочей. И его труд был оценен по достоинству: в копилке его достижений — награды различных уровней. Он был замечательным семьянином. С супругой Гульназ они воспитывали двоих сыновей Назара и Рамзана.