Заболеваемость коронавирусом в Башкирии идет на спад

Число заболевших коронавирусом за сутки снизилось в Башкирии до 149 человек, сообщили «Башинформу» в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 359,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах сейчас получают необходимое лечение 168 человек, большинство из которых - пожилые люди. Амбулаторно лечатся около 2,2 тысячи жителей. Из них почти 700 - пациенты старше 60 лет.

Выписаны с выздоровлением за сутки 134 человека. Всего с начала пандемии выписаны в республике с выздоровлением свыше 350 тысяч человек.