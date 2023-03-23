В Башкирии прокуратура через суд обязала муниципалитет ликвидировать несанкционированные свалки

Мелеузовская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства об отходах производства и потребления. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, на территории муниципалитета допущено скопление мусора и отходов объемом более 739 тысяч кубометров. Но орган местного самоуправления не принял меры к очистке земельных участков от несанкционированных свалок.

«В связи с неисполнением представления, внесенного межрайонной прокуратурой в адрес глав администраций района и городского поселения, надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением обязать устранить выявленные нарушения. Суд согласился с мотивированной позицией межрайонной прокуратуры и признал доводы обоснованными, установив срок ликвидации мест складирования ТБО до сентября 2023 года», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.