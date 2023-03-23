Уфимский «человек-паук»: по стене дома на уровне 8 этажа «ползал» мужчина

В экстренные службы Уфы 22 марта позвонили очевидцы опасного инцидента. Они рассказали, что по стене жилого дома № 195 по улице Кольцевой на уровне 8 этажа «ползает» мужчина, который ведет себя неадекватно.

«На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданкой защиты Уфы и полиции. По прибытии спасателей мужчина, для которого вызвали экстренные службы, пытался перебраться из одного окна на 8-м этаже в другое. Увидев сотрудников, он стал ругаться, а затем скрылся внутри проема. Когда спасатели поднялись на этаж, где все происходило, они нашли только разбитую бутылку с алкоголем и еду», — рассказали «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

Что подтолкнуло мужчину на подобную выходку, неизвестно. По некоторым данным, возможно, неразделенная любовь — он «полз» к окну квартиры девушки. Между тем ни сам «человек-паук», ни кто-либо другой в этой ситуации не пострадал.