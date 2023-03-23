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Сегодня, 13:13

С 1 апреля в Уфу ограничат въезд для фур

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

С 1 по 30 апреля в Уфе ограничат движение фур и других автомобилей, перевозящих тяжелые грузы, об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе мэрии. 

Это необходимо для того, чтобы сохранить уфимские дороги в целости в дни весенней распутицы. За возможность проехать по Уфе на фуре с грузом, превышающим разрешенную массу, придется заплатить.

«Сумма зависит от веса перевозимого груза и протяженности маршрута. Средства, полученные при возмещении вреда дорожному полотну, направят на ремонт городских дорог общего пользования», — уточнили в мэрии Уфы.

Предоставление такой услуги осуществляется в режиме «одного окна», в электронном виде, уполномоченным федеральным казенным учреждением «Росдор-мониторинг». Подача заявления на получение специального разрешения производится через личный кабинет перевозчика на официальном сайте.

«Руководителям предприятий, занимающихся перевозками, строительством и другими видами деятельности, где необходимы крупнотоннажные перевозки, рекомендовано до 1 апреля завезти в Уфу необходимое количество стройматериалов, оборудования, топлива, товаров и других видов грузов», — добавили специалисты «Росдор-мониторинга».

На въездах в башкирскую столицу установят соответствующие дорожные знаки, а также знаки дополнительной информации. С 1 по 30 апреля все въезды в Уфу для большегрузных автомобилей без оформления разрешения будут запрещены. Проверка возложена на инспекторов ГИБДД.

За нарушение запрета грузовики будут эвакуировать на штрафстоянки, а на должностных и юридических лиц будут выписывать штрафы до 500 тысяч рублей.

По всем вопросам для разъяснений следует обращаться в Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы.

Автор:Галина Бахшиева
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