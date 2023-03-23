Команда ученых Общества башкирских женщин организовала выездной мастер-класс на тему родного языка

Команда ученых Общества башкирских женщин Республики Башкортостан организовала выездной мастер-класс на тему: «Родной язык – душа народа» на факультете педагогики и психологии Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий.

В филиале УУНиТ получают образование студенты разных национальностей: русские, башкиры, татары, чуваши, мордовцы, азербайджанцы, таджики, киргизы и другие. В актовом зале учреждения прозвучали стихотворения и песни на многих языках, студенты исполнили народные танцы.

От имени Башкортостанского регионального отделения всероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» поприветствовала студентов председатель регионального отделения, доктор филологических наук и председатель Общества башкирских женщин РБ Гульнур Кульсарина и рассказала молодежи о реализации Закона о языках народов Республики Башкортостан и о деятельности институтов гражданского общества региона по гармонизации межнациональных отношений.

Перед студентами также выступили доктора филологических наук, члены Совета Общества башкирских женщин Республики Башкортостан Фирдаус Хисамитдинова и Розалия Султангареева.

Общество башкирских женщин РБ более 30 лет активно работает по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Реализует десятки проектов по пропаганде и сохранению родного языка и культуры. В рамках всероссийского проекта «Женщина - мать нации» уделяется пристальное внимание развитию и пропаганде родных языков народов Российской Федерации. С 2017 года организацией успешно руководит доктор филологических наук Гульнур Кульсарина, которая в 2022 году была избрана председателем башкортостанского регионального отделения всероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Новая организация страны создана во исполнение указа Президента Российской Федерации в целях совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия. В настоящее время проводится большая работа по развитию отделений Ассамблеи во всех регионах Российской Федерации.

«Родной язык — это история народа, путь цивилизации и культуры. Родной язык бесценен для каждого из нас. На родном языке мы говорим наши первые фразы и яснее всего высказываем свои мысли. Это та основа, на которой все люди строят свою личность с мгновения своего первого вздоха, и он то, что ориентирует нас на протяжении всей жизни. Он является способом, с помощью которого можно научить уважать себя, свою историю, свою культуру, и главное, других людей со всеми их особенностями. Пусть язык всегда остаётся сильным и мощным инструментом не только общения, но и развития», - отметила Гульнур Галинуровна.