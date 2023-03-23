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Сегодня, 14:40

Из аэропорта Уфы вырастет число рейсов в Минеральные Воды

Станислав Шахов
Фото:Станислав Шахов

С 27 марта авиакомпания Utair открывает программу прямых перелетов из Уфы к минеральным источникам Кавминвод. Рейсы запланированы по понедельникам и четвергам на Boeing 735-500, рассчитанных на 126 пассажиров. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе столичного авиаузла.

Кроме того, с 28 марта авиакомпания «Азимут» запускает шестую еженедельную частоту в Минеральные Воды на Sukhoi Superjet-100 вместимостью 100 пассажиров. Они будут вылетать из Уфы каждый день, кроме субботы.

В аэропорту напомнили о том, что в весенне-летнем сезоне из Уфы в Минеральные Воды также выполняет рейсы авиакомпания «Аэрофлот» - по средам, пятницам и воскресеньям. На этом направлении перевозчик задействует Airbus A-320, рассчитанные на перелет 158 пассажиров.

Таким образом, с начала весенне-летнего сезона количество прямых рейсов из Уфы в Минеральные Воды составит 11 в неделю.

Автор:Дарья Субботина
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