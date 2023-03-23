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Сегодня, 09:17

Аксаков: Национальную криптобиржу создадут на базе MOEX

Партнерский материал

У РФ должна быть своя криптобиржа. Базой для нее станет Мосбиржа (MOEX). Так торги цифровыми активами окажутся под надзором ЦБ. Мнением поделился Анатолий Аксаков, глава депаратмента по финрынкам при Госдуме.

Как отмечают авторы проекта, точной концепции национальной криптобиржи пока нет. Рассмотрение закона, регулирующего запуск криптобирж, ожидается в 2023 году. Однако в MOEX подверждают: площадка изучает допуск цифровых активов.

Говоря о будущем формате инструмента, ведущий аналитик из 8848 Invest Виктор Першиков считает, что это будет не привычная служба, вроде Binance или Coinbase:

«Здесь будут торговаться активы в «криптоупаковке» – токенизированные облигации, токенизированные металлы или цифровой рубль. Без торговли биткоином»,
говорит эксперт.

Потребность в создании национальной криптобиржи назревала давно. В 2017 у Мосбиржи уже был опыт с криптоактивывами. Ожидалось, что на MOEX будут торговать биткоин-фьючерсами по примеру CME и CBOE. Одна тогда Центробанк запретил операции. Причина – отсутствовали механизмы контроля и мониторинга крипторынка.

Идею создания криптоплатформы при ММВБ раскритиковали и эксперты, писал РБК. Один из важных аргументов – отсутствие инфраструктуры.

«У Мосбиржи развита и проверена среда для классической торговли. Но ММВБ не поддерживает торги 24/7 – это важно для крипторынка. У нее нет IT-специалистов с опытом на криптобиржах. Они нужны, чтобы защищать клиентские кошельки и офлайн-хранилища новой службы»,
отмечают игроки отрасли.

По словам экспертов, криптосервис при Мосбирже будет ограничен, а ликвидность здесь будет меньше, чем на глобальных криптобиржах – Kraken, Coinbase, Binance. Зарубежные трейдеры не пойдут на российскую биржу, а майнеры в принципе бирж избегают.

Кроме того, доверие к MOEX было подорвано в 2022 году, когда биржа закрывала торги и контролировала курс рубля. «В таких условиях трейдеры не захотят передавать свои криптоактивы в управление биржи», считают аналитики.

Тем не менее, у экспертов есть аргументы «за». Поддержка государства привлечет население к торговле токенами, а развитие правовой среды выгодно всем участникам крипторынка.

Аксаков объясняет: MOEX – крупная организация, с большим опытом, активно сотрудничает с ЦБ, поэтому криптоплощадка должна быть частью Мосбиржи. Несмотря на то, что бизнес-модели и наработок у Мосбиржи нет, при необходимости запуск возможен в сжатые сроки.

Официальный регулятор позволит вывести существующий рынок в правовое поле, а значит, привлечь в бюджет налоги от сделок с криптоактивами, устранить серые схемы и повысить безопасность рынка.

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