Аксаков: Национальную криптобиржу создадут на базе MOEX

У РФ должна быть своя криптобиржа. Базой для нее станет Мосбиржа (MOEX). Так торги цифровыми активами окажутся под надзором ЦБ. Мнением поделился Анатолий Аксаков, глава депаратмента по финрынкам при Госдуме.

Как отмечают авторы проекта, точной концепции национальной криптобиржи пока нет. Рассмотрение закона, регулирующего запуск криптобирж, ожидается в 2023 году. Однако в MOEX подверждают: площадка изучает допуск цифровых активов.

Говоря о будущем формате инструмента, ведущий аналитик из 8848 Invest Виктор Першиков считает, что это будет не привычная служба, вроде Binance или Coinbase: