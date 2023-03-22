Видеозапись с якобы гуляющим у больницы Уфы лосем сделана в Подмосковье

В телеграм-каналах сегодня утром появилась видеозапись, на которой лось вышел к людям якобы в районе уфимской больницы № 21. Животное с биркой на ухе, не боясь никого, подошло к толпе женщин, «вооруженных» телефонами, скорее всего, в поисках еды. Но подписчики поставили по сомнение, что действие происходит в Уфе, так как и «пейзажи», и номера машин нетипичны для столицы республики.

«Башинформу» в пресс-службе минэкологии РБ заявили, что видео было снято не в Уфе, а в Подмосковье в марте этого года: лось вышел к людям на автобусную остановку в Воскресенске. В ведомстве также напомнили о правилах поведения при встрече с диким животным:

1. Необходимо помнить, что на территории Башкортостана (в лесах, в поймах рек, озер) обитают бурые медведи, волки, рыси и другие хищные звери. Учитывая биологию и социальное поведение внутри популяций, эти хищники занимают определенные участки местности, на которых они чувствуют себя хозяевами и стараются не допускать на свой участок другого хищника этого же вида.

2. В нормальном состоянии хищники не склонны к нападению на человека, поэтому необходимо обозначать свое присутствие (это могут быть любые звуки), чтобы зверь мог заранее вас обнаружить (причем не обязательно визуально) и удалиться.

3. По возможности целесообразно находиться в местах обитания хищников не в одиночку, это уменьшает шансы остаться незамеченным для зверя, а также значительно сокращает возможность спровоцировать его к нападению.

4. При передвижении желательно избегать густых зарослей, ветровалов, чтобы обеспечить себе обзор и своевременное обнаружение зверя.

5. Если вы заметили медведя, а тем более медвежонка, нельзя к нему приближаться (проводить фото- и видеосъемку, подкармливать), так как рядом может находиться медведица.

6. Нельзя подкармливать животных, необходимо помнить, что это дикие звери и их расположение к человеку в любой момент может смениться агрессией.

7. В случае визуального контакта с медведем нельзя убегать от него, так как это может возбудить его инстинкт преследования, нужно уйти с места встречи, не поворачиваясь к медведю спиной.

8. Свалки, склады пищевых отбросов, привады, погибшие животные, поля с зерновыми культурами (овес) привлекают медведей и толкают их к действиям по защите пищевых ресурсов, которые они считают своими. От таких мест следует держаться на расстоянии.

9. Для предотвращения встреч с хищниками в населенных пунктах и вблизи них необходимо устранить свалки мусора с пищевыми отходами, а также ограничить доступ к домашним животным (содержать их в вольерах, закрывать на ночь в помещения, огородить зону выгула).

10. Следует помнить, что даже содержащиеся в неволе медведи и другие звери, несмотря на внешнее спокойствие, всегда остаются опасными хищниками, готовыми в любой момент совершить нападение.

«Если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного минэкологии РБ +7(347) 218-04-30, а также по телефону прямой линии полиции 112», — обратились к гражданам в ведомстве.