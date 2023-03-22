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Вчера, 19:41

В Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта

Завтра, 23 марта, в Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта, направленные на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов. Об этом сообщает в своем ТГ-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Автоинспекторы будут осуществлять рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями автобусов и повышению безопасности перевозок пассажиров на городском транспорте.

Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

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