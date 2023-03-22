Завтра, 23 марта, в Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта, направленные на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов. Об этом сообщает в своем ТГ-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.



Автоинспекторы будут осуществлять рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями автобусов и повышению безопасности перевозок пассажиров на городском транспорте.



Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.