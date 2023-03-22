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Сегодня, 07:38

В школах и колледжах Башкирии запустили просветительский проект «Открытый диалог»

В Башкирии запустили просветительский проект «Открытый диалог». В рамках проекта участники специальной военной операции проводят классные часы со школьниками 5-11 классов и со студентами колледжей.

«Сегодня как никогда важно вести открытые диалоги о мужестве, исторической правде, межнациональной дружбе. Все мы понимаем важность этих мероприятий, поэтому нами была поддержана инициатива проведения классных часов», — прокомментировал «Башинформу» министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

С января 2023 года проведено более 800 классных часов, которые посетило более 54 тысяч человек.

Справка

Проект «Открытый диалог» реализуется в соответствии с поручением Главы Республики Башкортостан. Организатором проекта выступает министерство образования и науки РБ, координатор - Центр патриотического воспитания и допризывной молодёжи РБ.

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