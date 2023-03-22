В одной из уфимских гимназий запустили проект «АтайсалSchool»

В республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 «Смарт» в Уфе запустили проект «АтайсалSchool». Замысел проекта заключается в поиске учеников-единомышленников, неравнодушных к родной гимназии.

Для участия в проекте приглашаются команды во главе с учителем-наставником и членами совета обучающихся. Команда-победитель получит грант в размере 500 тыс. рублей на реализацию своей инициативы.

«Глава республики Радий Хабиров объявил 2023 год в Башкирии Годом полезных дел для малой родины. Для наших обучающихся родина — это наша гимназия, здесь они развиваются, растут и получают знания. В рамках проекта учащиеся 7-11 классов могут представить свои инициативы по созданию новых или развитию уже существующих объектов школьной инфраструктуры, улучшению учебно-воспитательной работы», — рассказал корреспонденту «Башинформа» директор гимназии Наиль Аминев.

По словам руководителя образовательного учреждения, желание принять участие в проекте «АтайсалSchool» изъявили 6 команд. В планах учащихся создание школьного музея, спортивной зоны, релакс пространства, а также оснащение кабинетов музыки и биологии. Защита проектов состоится уже сегодня.