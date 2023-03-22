Синоптики сообщили, когда в Башкирии потеплеет до +10 градусов

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня.

По информации Башгидромета, в четверг, 23 марта, ночью местами по Башкирии пройдет небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов. Днем +4, +9 градусов.

В пятницу, 24 марта, ночью без существенных осадков. Днем местами прогнозируется небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -3, +2 градуса. Днем воздух прогреется в республике до +5, +10 градусов.