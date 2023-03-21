Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в ходе оперативного совещания администрации столицы Башкирии допустил возможность строительства временной объездной дороги на период возведения водовода на территории Кировского и Демского районов. По словам градоначальника, это минимизирует возможные неудобства для автомобилистов.

«Меня все-таки волнует участок, который планируется перекрывать по улице Колгуевской. Там достаточно объемный трафик, предложите варианты, пригласите коллег из ГИБДД, проектировщиков, подрядчиков. Возможно, по аналогии с улицей Пугачева нужно предусмотреть строительство дорожного участка, чтобы полностью не перекрывать движение. Для нас это стратегически важный объект по обеспечению инженерными сетями новых жилых домов», — поручил Ратмир Мавлиев начальнику УКС Уфы Руслану Хайруллину.

Напомним, строительство объекта ведется в рамках развития инженерной инфраструктуры Забелья и позволит обеспечить водой и канализацией 4 млн кв. метров жилья. Здесь будет идти прокладка водовода с 1 по 31 июля.

Как отметил Руслан Хайруллин, участок трассы по Колгуевской планируют перекрыть с 15 апреля по 31 августа 2023 года, так как сети водоснабжения расположены по оси дорожного полотна.