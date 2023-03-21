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Сегодня, 07:25

В России появился новый официальный региональный бренд - Мансуровский гранит

Роспатент зарегистрировал Мансуровский гранит, добываемый в Учалинском районе Башкортостана. О регистрации «Мансуровского гранита» в качестве географического указания сообщила на своей странице во «ВКонтакте» председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Сенатор отметила, Мансуровский гранит стал первым региональным брендом Башкортостана со статусом «географического указания (ГУ)». Ранее в республике были зарегистрированы шесть брендов в качестве «наименования места происхождения товара (НМПТ)» — Башкирский мёд, Курай, Бурзянский бортевой мед, минеральные воды Ассы, Кургазак и Юматовская.

«Региональные бренды — очень важный инструмент. Прежде всего, для самих регионов. Для позиционирования традиционных товаров, для привлечения инвестиций и развития туризма, узнаваемости региона. Эта тема твердо закрепилась в повестке Совета Федерации, к ней очень внимательно относится председатель СФ Валентина Ивановна Матвиенко и держит этот процесс на своем контроле. По ее поручению мы продолжаем работу по выявлению и регистрации уникальных товаров субъектов. Регистрация региональных брендов в качестве НМПТ и ГУ — это еще и подтверждение особых свойств и высокого качества товара. Ведь получить такую регистрацию возможно только доказав, что товар имеет уникальные свойства и традиционный способ изготовления, присущий конкретной территории. И мне очень приятно, что товаропроизводители из моей родной Республики Башкортостан понимают и используют эти возможности», — написала Лилия Гумерова.

Справка

Мансуровское месторождение — крупнейшее по добыче ценного светло-серого гранита: прочного и долговечного камня, используемого во всех видах строительных работ. Использование географического указания подтверждает, что продукт имеет определенный уровень качества, изготовлен традиционными методами и пользуется хорошей репутацией.

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