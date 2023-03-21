Новости Башкортостана и Уфы
77.24
+0.64
82.37
+0.91
74.92
+1.12
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 13:39

В мэрии Уфы рассказали о планах на Год педагога и наставника

мэрия Уфы
Фото:мэрия Уфы

В мэрии Уфы рассказали о планах проведения Года педагога и наставника. Как отметил на оперативном совещании начальник столичного управления образования Азат Батыршин, в рамках тематического года в городе запланировано немало полезных для педагогов мероприятий, но главное ожидание от него — признание высокого статуса учителей и огромной общественной значимости их труда.

Так, по его словам, педагогическое сообщество Уфы примет участие в республиканском форуме школьного образования «Взлетай!», который состоится в апреле, традиционном республиканском августовском совещании по образованию.

Также в программу включены торжественные мероприятия, посвящённые чествованию ветеранов педагогического труда, международному Дню учителя, Дню дошкольного работника.

«В декабре запланировано большое мероприятие по итогам Года педагога и наставника с целью чествования и награждения лучших учителей и наставников, — ознакомил он с планом мероприятий. — Ведется работа по организации и проведению научно-практических конференций, форумов, конкурсов, фестивалей, в том числе для молодых педагогов и с привлечением молодых педагогов».

Помимо самих педагогов, в мероприятиях Года педагога и наставника планируется участие школьников и дошкольников. Для них пройдут конкурсы чтецов, конкурсы рисунков и сочинений, отражающих тематику года. Накануне Международного дня учителя в социальной сети «ВКонтакте» стартует акция «#фотоиззапарты».

«В настоящее время идет открытый городской детско-юношеский фестиваль „Молодо — не зелено — 2023“. В апреле состоится торжественное мероприятие, где будут оглашены победители и призеры. Также в план внесен „Единый классный час“, во время которого ребята будут рассуждать о роли учителя в современном мире. В мае запланирована городская спартакиада среди педагогических работников города», — рассказал Азат Батыршин.

Он также добавил, что 22 учителя из Уфы направлены на республиканские профессиональные конкурсы. 10 марта все они успешно защитили свои методические разработки. После второго испытания «Урок» во второй тур конкурса «Учитель года Башкортостана» прошли 7 учителей столицы.

Также команда Уфы 22 февраля приняла участие в финале второго республиканского педагогического марафона «Соты». Результаты марафона будут объявлены на церемонии закрытия республиканских конкурсов «Учитель года Башкортостана».

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика