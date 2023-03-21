В мэрии Уфы рассказали о планах на Год педагога и наставника

В мэрии Уфы рассказали о планах проведения Года педагога и наставника. Как отметил на оперативном совещании начальник столичного управления образования Азат Батыршин, в рамках тематического года в городе запланировано немало полезных для педагогов мероприятий, но главное ожидание от него — признание высокого статуса учителей и огромной общественной значимости их труда.

Так, по его словам, педагогическое сообщество Уфы примет участие в республиканском форуме школьного образования «Взлетай!», который состоится в апреле, традиционном республиканском августовском совещании по образованию.

Также в программу включены торжественные мероприятия, посвящённые чествованию ветеранов педагогического труда, международному Дню учителя, Дню дошкольного работника.

«В декабре запланировано большое мероприятие по итогам Года педагога и наставника с целью чествования и награждения лучших учителей и наставников, — ознакомил он с планом мероприятий. — Ведется работа по организации и проведению научно-практических конференций, форумов, конкурсов, фестивалей, в том числе для молодых педагогов и с привлечением молодых педагогов».

Помимо самих педагогов, в мероприятиях Года педагога и наставника планируется участие школьников и дошкольников. Для них пройдут конкурсы чтецов, конкурсы рисунков и сочинений, отражающих тематику года. Накануне Международного дня учителя в социальной сети «ВКонтакте» стартует акция «#фотоиззапарты».

«В настоящее время идет открытый городской детско-юношеский фестиваль „Молодо — не зелено — 2023“. В апреле состоится торжественное мероприятие, где будут оглашены победители и призеры. Также в план внесен „Единый классный час“, во время которого ребята будут рассуждать о роли учителя в современном мире. В мае запланирована городская спартакиада среди педагогических работников города», — рассказал Азат Батыршин.

Он также добавил, что 22 учителя из Уфы направлены на республиканские профессиональные конкурсы. 10 марта все они успешно защитили свои методические разработки. После второго испытания «Урок» во второй тур конкурса «Учитель года Башкортостана» прошли 7 учителей столицы.

Также команда Уфы 22 февраля приняла участие в финале второго республиканского педагогического марафона «Соты». Результаты марафона будут объявлены на церемонии закрытия республиканских конкурсов «Учитель года Башкортостана».