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Сегодня, 10:50

В «Башавтотрансе» отреагировали на инцидент с подростком-«зайцем», которому зажало ногу дверями

«Честно говоря», телеграм
Фото:«Честно говоря», телеграм

В Башкирии очевидец снял на видео, как подростку зажало ногу дверями автобуса. В телеграм-канале «Честно говоря» отмечается, что так водитель якобы поймал безбилетника, и он не хотел открывать дверь, хотя другие пассажиры просили это сделать, чтобы не покалечить подростка. Некоторые встали на сторону сотрудника госперевозчика, посчитав такие методы борьбы с «зайцами» правильными.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу «Башавтотранса».

«ГУП „Башавтотранс“ РБ информирует, что по вопросу происшествия в автобусе (когда несовершеннолетние пассажиры, не оплатив проезд, вышли из транспорта не через переднюю дверь, предназначенную для выхода, где водитель визуально контролирует, все ли пассажиры покинули салон, в связи с чем нога одного из этих подростков была зажата закрывшейся дверью), после выхода водителя с выходных, в соответствии с графиком, в УПАТП-1 — филиале ГУП „Башавтотранс“ РБ будет проведено служебное расследование», — ответили на запрос в пресс-службе предприятия.

Автор:Дарья Субботина
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