Мужчина вывез из Башкирии в другую страну свою 2-летнюю дочь без разрешения матери

В декабре 2022 года из Стерлитамака в другую страну отец увез малолетнюю девочку без разрешения матери. По данным телеграм-канала Mash, сначала мужчина долго уговаривал женщину переехать вместе с ним и ребенком на Украину, но та отказывалась. Тогда он просто увез ребенка, когда женщина ушла в магазин. Отец и двухлетняя дочь пересекли границу с Грузией и больше не выходили на связь. Мать девочки пытается добиться международного розыска, чтобы вернуть ребенка.

«По данному факту для выяснения всех обстоятельств произошедшего следственными органами регионального следственного управления возбуждено и расследуется уголовное дело. В рамках следствия проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения мужчины и ребенка», — сообщили в пресс-службе СКР.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Игорю Пашнину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и результатах розыскных мероприятий.