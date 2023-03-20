Новости Башкортостана и Уфы
76.6
0
81.46
0
70.55
-2.42
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 12:42

В Башкирии планируют провести День маленького батыра для детей с особенностями развития здоровья

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Традиция проведения ежегодных балов маленьких принцесс, куда приглашают девочек с особенностями развития здоровья, обязательно будет продолжена.

«На несколько дней мы дарим им счастье, прошу свою администрацию предоставить мне информацию о том, где и как провели такие мероприятия в городах и районах республики. Для главы муниципалитета – это личная обязанность. Буду сильно ругаться, если узнаю, что где-то они не прошли. Вы должны этим всем сердцем заниматься. У нас, к сожалению, много таких детей. Кроме девочек, есть же и мальчики. Мы сейчас думаем о том, чтобы организовать подобное мероприятие и для них и назвать Днем маленького батыра», - сказал Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании.

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика