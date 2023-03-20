В Башкирии планируют провести День маленького батыра для детей с особенностями развития здоровья

Традиция проведения ежегодных балов маленьких принцесс, куда приглашают девочек с особенностями развития здоровья, обязательно будет продолжена.

«На несколько дней мы дарим им счастье, прошу свою администрацию предоставить мне информацию о том, где и как провели такие мероприятия в городах и районах республики. Для главы муниципалитета – это личная обязанность. Буду сильно ругаться, если узнаю, что где-то они не прошли. Вы должны этим всем сердцем заниматься. У нас, к сожалению, много таких детей. Кроме девочек, есть же и мальчики. Мы сейчас думаем о том, чтобы организовать подобное мероприятие и для них и назвать Днем маленького батыра», - сказал Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании.