В Башкирии фотограф помог отремонтировать перинатальный центр

В Стерлитамаке фотограф Павел Буркин стал участником проекта «Атайсал». В прошлом году он выступил с инициативой обновить выписную комнату в перинатальном центре городской клинической больницы.

Как стало известно агентству «Башинформ», Буркин заручился поддержкой администрации города и руководства роддома, после чего сразу начал работу над проектом. А недавно состоялось открытие обновленного пространства для встречи новорожденных. Теперь у горожан есть возможность запечатлеть один из самых важных моментов, выписку долгожданных малышей, в комфортных и современных условиях. Раньше малышей выписывали в тесном и неуютном помещении.

Марафон добрых дел для малой родины в нашей республике стартовал еще в 2021 году, когда объявили социальный проект «Атайсал». Напомним, «Атайсал» в переводе с башкирского языка означает «земля отцов», «малая родина». Благодаря проекту выполнены тысячи больших и малых добрых дел. Через проект «Атайсал» жители городов, сёл и деревень республики могут обозначить свои проблемы, показать, в каких направлениях требуется помощь, а успешные выходцы из небольших городов или сёл помогают своей малой родине.