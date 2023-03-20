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Вчера, 16:11

В Башкирии фотограф помог отремонтировать перинатальный центр

ТГ-канал проекта «Атайсал»
Фото:ТГ-канал проекта «Атайсал»

В Стерлитамаке фотограф Павел Буркин стал участником проекта «Атайсал». В прошлом году он выступил с инициативой обновить выписную комнату в перинатальном центре городской клинической больницы.

Как стало известно агентству «Башинформ», Буркин заручился поддержкой администрации города и руководства роддома, после чего сразу начал работу над проектом. А недавно состоялось открытие обновленного пространства для встречи новорожденных. Теперь у горожан есть возможность запечатлеть один из самых важных моментов, выписку долгожданных малышей, в комфортных и современных условиях. Раньше малышей выписывали в тесном и неуютном помещении.

Марафон добрых дел для малой родины в нашей республике стартовал еще в 2021 году, когда объявили социальный проект «Атайсал». Напомним, «Атайсал» в переводе с башкирского языка означает «земля отцов», «малая родина». Благодаря проекту выполнены тысячи больших и малых добрых дел. Через проект «Атайсал» жители городов, сёл и деревень республики могут обозначить свои проблемы, показать, в каких направлениях требуется помощь, а успешные выходцы из небольших городов или сёл помогают своей малой родине. 

Автор:Ляйсан Закирова
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