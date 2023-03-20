Потоки черного золота: школьники побывали с экскурсией на нефтепроводных объектах

Программы экскурсий были разработаны так, чтобы помочь учащимся (среди них было немало детей работников предприятия) сформировать общее представление о работе системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, о деятельности компании «Транснефть», которая в 2023 году отмечает 30-летие с момента создания.

Перед началом для всех участников экскурсий провели инструктаж по безопасности и обеспечили средствами индивидуальной защиты. Детям и подросткам рассказали об основных этапах производственного цикла нефтеперекачивающих станций. В резервуарных парках школьники осмотрели емкости для нефти и нефтепродуктов – на объектах предприятия имеются резервуары вместимостью от 5 до 20 тысяч кубометров.

Посетили насосные станции, где им продемонстрировали самые современные магистральные насосы и высоковольтные электродвигатели – это оборудование производится на заводах компании «Транснефть» в Челябинске, и отличается высокими эксплуатационными характеристиками, увеличенным КПД, имеет большой межремонтный период.

В операторных ребята увидели, как специалисты в режиме реального времени контролируют технологическое оборудование и могут при необходимости менять параметры его работы. В лабораториях специалисты показали, как выполняют анализы проб нефти и нефтепродуктов: ежегодно в каждой лаборатории проводят тысячи анализов, на постоянной основе контролируя качество транспортируемого сырья и топлива.

Важной частью экскурсий стало общение с работниками станций – на вопросы ребят отвечали руководители подразделений, а также представители различных профессий, наиболее значимых для отрасли: операторы товарные, операторы нефтепродуктоперекачивающих станций и других.

Помимо экскурсий для школьников Башкирии, такие же экскурсии для их сверстников работники Туймазинского НУ провели на своих объектах в соседних регионах: в Оренбургской области учащиеся посетили станцию «Тюрино-ПП», в Самарской – станцию «Георгиевка-ПП».