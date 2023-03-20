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Сегодня, 11:49

Пострадавшим на производстве жителям Башкирии вручили ключи от автомобилей

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Еще пятерым жителям Башкирии, получившим увечье на производстве, вручили автомобили Ladа Granta. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда по региону.

Напомним, в январе 2023 года такие же автомобили получили 20 человек. До конца этого года запланирована выдача 51 спецавтомобиля.

«Пострадавших на производстве обеспечивают спецавтомобилями начиная с 2001 года. За это время время выдано более 1,2 тысячи машин. Это страховое обеспечение тех, кто получил увечья при исполнении трудовых обязательств. Гарантией их защищенности стало официальное трудоустройство, при котором граждане автоматически становятся застрахованными по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», — отметили в пресс-службе Фонда.

Каждый автомобиль изготовлен под индивидуальные потребности будущего водителя. Машины выдаются согласно программе реабилитации пострадавшего, при наличии показаний и отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем.

Замена автомобиля производится каждые семь лет. При этом старые машины остаются у их владельцев, поскольку они выдаются в собственность. За время эксплуатации транспортного средства за счет средств Социального фонда можно один раз сделать его капремонт, а также ежеквартально получать установленную законодательством, фиксированную денежную компенсацию расходов на проведение техобслуживания автомобиля и приобретение горюче-смазочных материалов.

«Ежегодно на страховое обеспечение пострадавших на производстве в нашей республике направляется более 1,6 млрд рублей. Обеспечение транспортным средством не единственный вид страхового обеспечения пострадавших на производстве. Социальный фонд также финансирует дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, повредивших здоровье на работе», — подытожили в пресс-службе отделения Фонда.

Автор:Галина Бахшиева
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