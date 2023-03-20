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Сегодня, 07:11

Благоустройство, стажировка в банке, большой воды не будет: новости России и Башкирии к 20 марта

телеграм-канал Алана Марзаева
Фото:телеграм-канал Алана Марзаева

Накануне в России отметили профессиональный праздник работники ЖКХ. Жилищно-коммунальное хозяйство Башкирии – это  крупный многоотраслевой комплекс, в котором занято более 21 тыс. человек; 719 организаций обеспечивают теплом, водой, газом, электроэнергией и другими видами жилищно-коммунальных услуг более 18 тыс. жилых домов, десятки тысяч объектов инфраструктуры и промышленных производств. Приоритетными направлениями в их работе являются повышение надежности жилищно-коммунальных услуг, улучшение качества городской и сельской среды. Кстати, благоустройство общественных территорий Башкирии в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется начать в апреле. Сейчас идет выбор подрядчиков. А с 15 апреля по 31 мая пройдёт очередное голосование за объекты благоустройства 2024 года.

В российских школах начнут изучать африканские языки суахили и амхарский, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова. По его словам, готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки, и понимать, что Африка — это не просто большой и единый континент, ее регионы имеют разные экономические и политические традиции.

Банк России приглашает студентов очной формы обучения последних и предпоследних курсов бакалавриата, специалитета и магистров на стажировку в Москве и 14 территориальных отделениях по всей России. Срок стажировки — 6 месяцев, начиная с сентября. Студентов ждут интересные прикладные задачи, гибкий график работы и возможное последующее трудоустройство. Отбор ведется на конкурсной основе, прием заявок открыт до 2 мая.

Росгидромет опубликовал предварительный прогноз весеннего половодья. Согласно этим данным, на крупнейших реках Башкирии (Белая и Уфа) уровень воды будет на 1-1,5 м ниже нормы. Но подготовка к паводку в республике все равно идет, о чем ранее рассказывал «Башинформ».

В Стерлитамаке на нынешней неделе планируются отключения электричества. Без энергоснабжения останутся дома на 10 улицах. С графиком отключений можно ознакомиться здесь.

Подробнее об этих и других событиях – на сайте «Башинформа».

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