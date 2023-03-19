Ямочный ремонт в Уфе: выявлено и оцифровано 493 дефекта дорожного покрытия

В Уфе 18 марта градоначальник Ратмир Мавлиев проинспектировал ход проведения ямочного ремонта на столичных дорогах. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе мэрии города, работы ведутся как с применением холодной асфальтобетонной смеси, так и щебеночно-битумной с использованием рециклеров. Последние позволяют разогревать асфальтобетон непосредственно на месте.

«В системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры Башкортостана проинспектировано 625 участков на территории нашего города. Выявили и оцифровали 493 дефекта дорожного покрытия. Продолжаем. Будем работать до устранения всех дефектов», — сообщил мэр Уфы.

В городе задействовано около 30 единиц техники. С начала этого года ямочный ремонт выполнен на площади 3,5 тысячи кв. метров. Первоочередное внимание уделяется интерактивной карте ямочного ремонта. Выполнена 51 заявка, в работе — 59.