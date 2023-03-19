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Вчера, 14:55

Синоптики Башкирии прогнозируют «температурные качели»: до +8 днем, до -13 ночью

Галина Бахшиева, архивное фото
Фото:Галина Бахшиева, архивное фото

В начале следующей недели синоптики Башкирии прогнозируют «температурные качели»: до +8 днем и до -13 ночью.

По данным Башгидромета, в понедельник, 20 марта, местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8 градусов, местами до 13 мороза. Днем -1, +4 градуса, местами до +8. 

Во вторник, 21 марта, погода в республике существенно не изменится. По-прежнему местами прогнозируется  небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8 градусов, местами до 13 мороза. Днем -1, +4 градуса, местами до +8, сообщили «Башинформу» синоптики региона. 

Автор:Галина Бахшиева
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