Синоптики Башкирии прогнозируют «температурные качели»: до +8 днем, до -13 ночью

В начале следующей недели синоптики Башкирии прогнозируют «температурные качели»: до +8 днем и до -13 ночью.

По данным Башгидромета, в понедельник, 20 марта, местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8 градусов, местами до 13 мороза. Днем -1, +4 градуса, местами до +8.

Во вторник, 21 марта, погода в республике существенно не изменится. По-прежнему местами прогнозируется небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8 градусов, местами до 13 мороза. Днем -1, +4 градуса, местами до +8, сообщили «Башинформу» синоптики региона.