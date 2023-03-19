Премьер-министр Башкирии обратился к жителям республики с важным сообщением

Каким будет паводок в этом году, пока сказать сложно — более точный прогноз синоптики республики должны представить к 25 марта. Однако к любому сценарию развития событий нужно быть максимально готовыми, подчеркнул в своем телеграм-канале премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

«Поэтому все республиканские службы давно во всеоружии. На мероприятия по прохождению паводка из бюджета республики выделено более 6 миллионов рублей. Наша задача – сработать на опережение и минимизировать возможные негативные последствия», - подчеркнул он и добавил, что ряд работ — по берегоукреплению, расчистке русел рек, ремонту гидротехнических сооружений сделаны еще в прошлом году.

Между тем, сейчас экстренные службы регулярно мониторят ситуацию и принимают превентивные меры. При необходимости проводят взрывные работы. Более 15 тысяч человек, свыше 3 тысяч единиц техники и 173 плавсредства находятся сегодня в состоянии готовности.

Задействованы 57 автоматических постов гидромониторинга, подготовлены системы оповещения населения, пункты временного размещения.

«Все понимают, насколько важно поддержать наших граждан, живущих в зоне подтопления. Хочу сказать еще об одном. Пожалуйста, будьте осторожны, по возможности не выходите на водоемы. Весенний лед очень коварен, не стоит подвергать себя риску. Отдельно обращаюсь к жителям республики, живущим в зоне риска. Если ситуация для вас вдруг станет опасной и возникнет необходимость эвакуации, не противьтесь. Нет ничего важнее жизни и здоровья», - резюмировал премьер-министр правительства Башкирии.