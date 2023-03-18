В Башкирии снизилось число заболевших коронавирусом

В Башкирии наблюдается снижение числа заболевших коронавирусом. За последние сутки количество диагноз подтвердился у 174 человек, сообщили «Башинформу» в республиканском министерстве здравоохранения. Всего с начала пандемии в регионе заболели более 358,5 тысячи жителей.

В стационарах сейчас находится 151 человек, подавляющее большинство из которых — пожилые люди. Амбулаторно лечатся более 2,2 тысячи пациентов 671 из которых старше 60 лет. Выписаны с выздоровлением свыше 350 тысячи пациентов, из них 118- за последние сутки».