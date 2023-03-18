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Вчера, 23:39

В Башкирии снизилось число заболевших коронавирусом

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии наблюдается снижение числа заболевших коронавирусом.  За последние сутки количество диагноз подтвердился у 174 человек, сообщили «Башинформу» в республиканском министерстве здравоохранения. Всего с начала пандемии в регионе заболели более 358,5 тысячи жителей.

В стационарах сейчас находится 151 человек, подавляющее большинство из которых — пожилые люди. Амбулаторно лечатся более 2,2 тысячи пациентов 671  из которых старше 60 лет. Выписаны с выздоровлением свыше 350 тысячи пациентов, из них 118- за последние сутки».

Автор:Ляйсан Закирова
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