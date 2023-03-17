В уфимской школе обрушился потолок

Прокуратура Советского района Уфы организовала проверку по факту обрушения потолочной системы в школа № 100. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, инцидент произошёл в марте в посудомоечном цехе столовой образовательного учреждения, где обсыпалась облицовка потолочного покрытия.

В происшествии сотрудники пищеблока, учащиеся и педагогический состав не пострадали. Сейчас организовано привозное питание.

«Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения, органов исполнительной власти, а также контролирующих органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.